Fußball-Halbzeitbilanzen Grevenbroich-Süd auf bestem Weg in die Bezirksliga

Das war gut Vergeigte der 1. FC Grevenbroich-Süd den Aufstieg in den vergangenen Jahren meist in der ersten Saisonhälfte, war das Team dieses Mal von Beginn an da und ließ keine Zweifel aufkommen. Der große Trumpf ist die Kaderbreite und -qualität. Die wahnsinnige Substanz zeigt sich auch bei einem Blick auf die Torschützen. Die 68 Treffer verteilen sich auf 15 Spieler, Ensar Krasniqi (12 Tore) und Murat Köktürk (12) sind die besten Torschützen. Und trotz des 28-Mann-Kaders sagt Yavuz klar: „Es ist niemand da, der sich beschwert. Alle haben die Situation super angenommen. Wir sind eine absolute Einheit.“ Durch die Siegesserie sei das Selbstvertrauen enorm gestiegen. „Selbst Rückschläge bringen uns überhaupt nicht aus der Ruhe“, so Yavuz. Die Moral stimmt, die Trainingsbeteiligung auch. Spielerisch besticht Süd vor allem durch seine Variabilität. „Wir können fast alles spielen: Lange Bälle, kurz Bälle, viel Ballbesitz, wenig Ballbesitz. Dafür sind wir für die Gegner extrem schwer auszurechnen“, erklärt der Süd-Coach.