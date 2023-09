Tischtennis TTC BW Grevenbroich bietet Topteam lange Paroli

„Trotz der Niederlage können wir mit unserer Leistung absolut zufrieden sein. Wir haben der vermutlich stärksten Mannschaft der Liga einen harten Kampf geliefert und hätten mit etwas mehr Glück sogar einen Punkt mitnehmen können. In dieser Form sind wir in der Liga auf jeden Fall konkurrenzfähig und hoffen, dass wir an diese auch nach der kommenden Pause werden anknüpfen können“, sagte BW-Kapitän Janos Pigerl. Er selbst überzeugte mit zwei Einzelsiegen in der Mitte gegen Vladislaw Broda (3:0) und Boris Rosenberg (3:1). Die weiteren Zähler holten René Holz (3:2 gegen Rosenberg), Michael Schüller (3:2 gegen Manfred Nieswand) und das Doppel Holz/Stoll (3:2 gegen Rosenebrg/Nieswand). Vor allem im Spitzenpaarkreuz waren die Bergneustädter allerdings zu stark. Hier holten Markus Grothe und Mukhamed Kushkov gegen Ken Julian Oberließen und Heinrich Walter alle vier Zähler.