Inklusionssport Bei den Special Olympics für Deutschland am Schläger

Aber in Mönchengladbach, wo schon seit 1975 Hockey für Menschen mit Behinderung angeboten wird. Dort ist in Claus Heinze auch der Nationaltrainer des deutschen SpecialHockey-Teams stationiert. Zwar schafft es Thorsten Steinmetz oft nur mit Verspätung zum Training beim Gladbacher HTC – im Sommer montags von 17 bis 19 Uhr auf der Anlage des Rheydter SV, in der kalten Jahrezeit in der Sporthalle Backeshof und im Grenzlandstadion –, doch auf seine wertvollen Dienste mag der Coach auch in Berlin nicht verzichten. Dabei gefällt der Grevenbroicher als Allrounder. „Ich spiele überall, am liebsten aber in der Abwehr.“ Die im Hockeysport als besonders schwer empfundene Hand-Augen-Koordination bereitet ihm dabei keine größeren Schwierigkeiten.