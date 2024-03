Fußball-Kreisliga A Grefrath knackt Spitzenreiter Grevenbroich-Süd

Germania Grefrath – 1. FC Grevenbroich-Süd 3:1 (1:1). Die unfassbare Serie des 1. FC Grevenbroich-Süd ist gerissen. Beim Aufsteiger Grefrath kassiert der Spitzenreiter im 21. Spiel die erste Niederlage der Saison. Berkay Köktürk (35.) brachte die Gäste noch in Führung, Etienne Piehler (36.) glich postwendend wieder aus. Kurz nach der Pause erzielte Ejub Dzaferovic (46.) die Führung für Grefrath, Patryk Kamil Taberski (74.) machte schließlich den Deckel drauf. „Der Sieg ist verdient, Grefrath hat uns mit den einfachsten Mitteln geschlagen“, sagte Süd-Trainer Cengiz Yavuz und erklärte: „Das war abzusehen. Die Einstellung hat in den letzten Wochen überhaupt nicht gestimmt. Die Niederlage tut uns vielleicht mal ganz gut.“ Als erste Maßnahme hat er der Mannschaft bis nach Ostern freigegeben. Bei Grefrath war der Jubel über den Sieg riesig: „Das sind Bonuspunkte für uns. Die Jungs haben eine geschlossene kämpferische Leistung gezeigt und alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, sagte Trainer Harald Bongers.