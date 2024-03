Fußball-Kreisliga A Der Aschenplatz als Wohlfühloase in Grefrath

In der Tabelle der Kreisliga A steht der Aufsteiger nach 21 Spieltagen auf dem neunten Tabellenplatz. Der Abstieg ist jedoch noch nicht vom Tisch. Die Anzahl der Absteiger ist davon abhängig wie viele Rhein-Kreis-Teams aus der Bezirksliga absteigen. Die Germania hat bereits zehn Punkte Vorsprung auf das untere Tabellenviertel und will den Klassenerhalt möglichst schnell klar machen. „Wir sind auf einem guten Weg, die Liga zu halten. Wir haben mit unserem Sieg am Sonntag bewiesen, dass wir jede Mannschaft der Liga ärgern können“, meinte der Torjäger. Nach einem engen Aufstiegsrennen im Vorjahr will sich die Mannschaft mit dem Ligaverbleib belohnen und ist laut Piehler mit voller Leidenschaft bei der Sache. „Wir sind heiß und ehrgeizig. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und jede Mannschaft ärgern“, so Piehler. Weiter geht’s in der Liga am 7. April beim FC Zons.