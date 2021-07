Golf : Hummelbachaue ist einsame Spitze

Neuss Die jungen Golferinnen aus Norf dürfen nach bislang perfekter Saison vom Aufstieg ins Bundesliga-Oberhaus träumen. Am Sonntag geht es nach Hösel.

Die Lage: Nach drei von fünf Spieltagen, die im heimischen Neuss sowie in Wuppertal und Hannover allesamt Siege brachten, hält der GCH ziemlich ungefährdet die Spitze der Tabelle. Von der Eliteklasse trennen ihn damit nur noch erfolgreiche Auftritte in Bremen und Ratingen sowie ein mögliches Relegationsspiel gegen den Tabellenersten der 2. Bundesliga Nord in Berlin.

Für den als Spielführer dem Vorstand angehörenden Jürgen Ottmann steht das Motto dieser Saison schon jetzt fest: „Gemeinsam stark, aber auch einzeln erfolgreich.“ Denn gerade erst hat sich Nina Klug bei den vom Golf-Club Teutoburger Wald ausgerichteten NRW-Meisterschaften die Krone in der offenen Altersklasse aufgesetzt. Die Titelverteidigerin profitierte auch davon, dass Emilia Omander (Marienburger GC) am Finaltag ihre schlechteste Runde ablieferte. Die Kölnerin hatte mit einer guten 72 die Führung übernommen und ging nach einer 77 mit drei Schlägen Vorsprung auf Nina Klug in die Finalrunde. 79 Schläge reichten der Marienburgerin dann aber nicht, die Führung zu verteidigen. Am Ende musste Omander sogar mit Bronze zufrieden sein, weil sich neben der alten und neuen Meisterin auch noch Anna Nomrowski (Hummelbachaue) an ihr vorbeischob.



Tabelle der 2. Bundesliga West

1. GC Hummelbachaue 15 Punkte

2. GC Hannover 11 Punkte

3. Club Zur Vahr 10 Punkte

4. GC Hösel 5 Punkte

5. GC Bergisch Land 1 Punkt



Saison 2021

Spieltag in Neuss: 1. Golfclub Hummelbachaue (Brutto über Par +12), 2. Golf-Club Hannover (+22), 3. Club zur Vahr (B+25), 4. Golfclub Hösel (+31), 5. Golf-Club Bergisch Land Wuppertal (+43)

Spieltag in Wuppertal: 1. Golfclub Hummelbachaue (+22), 2. Club zur Vahr (+28), 3. Golf-Club Hannover (+40), 4. Golf-Club Bergisch Land (#41), 5. Golfclub Hösel (+43)

Spieltag in Hannover: 1. Golfclub Hummelbachaue (+17), 2. Golf-Club Hannover (+27), 3. Club zur Vahr (+29), 4. Golfclub Hösel (+34), 5. Golf-Club Bergisch Land (+52)