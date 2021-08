Golf : GC Hummelbachaue klopft ans Tor zur 1. Liga

Wollen mit dem Golfclub Hummelbachaue ins Bundesliga-Oberhaus: (v.l.) Blanka Decker, Felicitas Kampshoff und Sophie von Ahlefeld trainieren für den Showdown in Berlin. Foto: GCH

Neuss Im Showdown an der Spree treffen die Golferinnen aus Neuss als Meister der Zweiten Bundesliga West auf den Berliner GC Stolper Heide.

Für einen Neuling, ganz egal in welcher Spielklasse, gilt sportartübergreifend stets der Klassenverbleib als erste Pflicht. Nicht für die taffen Mädels des GC Hummelbachaue. Sie eroberten die Zweite Golf-Bundesliga West im Sturm. Ihr Zwischenzeugnis nach fünf Spieltagen: Siege auf heimischer Anlage in Norf sowie in Wuppertal, Hannover und zum Abschluss der regulären Saison in Bremen, Rang drei in Heiligenhaus. „Viel souveräner kann man nicht Meister werden“, findet Jürgen Ottmann, als Spielführer Mitglied des fünfköpfigen Vorstands: „Und wenn man das auch noch als Aufsteiger schafft, ist es umso bemerkenswerter.“

Der kleine Dämpfer am vierten Spieltag, als es für das Team von Trainer Fabian Hahn hinter Hannover und Gastgeber GC Hösel nur zum dritten Platz gereicht hatte, erwies sich letztlich als Betriebsunfall, sorgte aber immerhin noch für ein spannendes Finale in Bremen. Plötzlich war nämlich die Tür für den ärgsten Verfolger, den Golfclub Hannover, wieder einen Spaltbreit offen. Die Lage an der Tabellenspitze: Hummelbachau mit 18 Punkten auf Rang eins, Hannover mit 16 Punkten Zweiter. Aber auf der feinen Anlage in Garlstedt ließen Blanka Decker & Co. rein gar nichts anbrennen. Der Tabellenführer sicherte sich in überzeugender Manier den vierten Tagessieg und machte damit den Meistertitel in der 2. Bundesliga West perfekt.

Info Abschlusstabelle der 2. Bundesliga West Meister GC Hummelbachaue 5 Spiele, 23 Punkte Platz zwei GC Hannover 5 Spiele, 19 Punkte Platz drei Club zur Vahr 5 Spiele, 16 Punkte Absteiger 4. GC Hösel 5 Spiele, 11 Punkte; 5. GC Bergisch Land 5 Spiele, 6 Punkte

Und doch: Der Aufstieg ins deutsche Oberhaus ist mit diesem so überaus verdienten Triumph noch nicht unter Dach und Fach. Weil die 20 Mannschaften der 2. Liga den Gruppen Mitte, Nord, Süd und West zugeordnet sind, die Eliteklasse in den Staffeln Nord und Süd aber nur aus insgesamt zehn Teams besteht, kommt es am Sonntag in Berlin zum Showdown um Liga eins. Auf der Anlage des Golfclubs Gatow treffen die Neusserinnen auf den Champion der 2. Bundesliga Nord, den Berliner Golfclup Stolper Heide. Dabei werden ab 9 Uhr zunächst drei Vierer (zwei gegen zwei) und dann ab 14 Uhr sechs Einzel im Matchplay gespielt. „Eine äußerst spannende Angelegenheit, bei der nicht nur Können, sondern auch Nervenstärke entscheidet“, weiß Ottmann. Als Neuling treten die Neusserinnen in der Bundeshauptstadt zwar mit größter Demut, aber auf keinen Fall mutlos an. Ottmann: „Nach den vielen Siegen der vergangenen Wochen wäre der Durchmarsch in die 1. Liga natürlich der krönende Abschluss.“

Ein Wort zum Gegner: Die Truppe um Kapitän Max Tscherner hatte sich am Sonntag im Nachholspieltag in Hamburg ihren Platz im Aufstiegsspiel gesichert. Ein Unterfangen, das zu keiner Zeit wirklich gefährdet war. So konnten sich die Golferinnen von der Spree sogar den Tagessieg sichern und damit Selbstvertrauen für das Duell mit dem GC Hummelbachaue tanken. Es wurden nur die Einzel gespielt, da eine gut zweistündige Regenunterbrechung den Zeitplan etwas durcheinanderwarf. Mit Blick auf den Zeitverlust, den Zustand des Platzes und der entspannten Tabellensituation einigten sich die fünf Teams darauf, die Vierer zu streichen. Trotzdem hatte der Berliner GC Stolper Heide am Ende neun Schläge Vorsprung auf den gastgebenden Golfclub Hamburg-Walddörfer. Eine besonders starke Leistung bot dabei Keira Wolf, die nach ihrem Einsatz im Vierer am vorletzten Spieltag in Altenhof ihr Einzeldebüt feierte.