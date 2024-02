Springreiten Lennard Tillmann erhält das Goldene Reitabzeichen

Zum ersten Mal unter die Top 10 war Lennard Tillmann schon mit 13 Jahren gesprungen. Sein Debüt in der schweren Klasse am 21. August 2021 auf Gut Blee in Monheim am Rhein schloss er auf Rang sieben ab – schon damals auf Oreal. Mit dem von Holger Bock zur Verfügung gestellten Schimmelhengst brachte er zehn der 20 für das Goldene Reitabzeichen geforderten Resultate ein. Beide waren 2020 „Rheinische Meister Springen Children“ und 2022 Mannschafts-Europameister.