Weltklasse-Radsport in Büttgen Goldener Glanz beim „Spurt in den Mai“

Und weil der in diesem Jahr als Nachfolger des gesundheitlich angeschlagenen Seriensiegers Andreas Beikirch als Sportlicher Leiter tätige Lars Teutenberg – gewann in Büttgen selbst je fünf Mal auf Bahn und Straße – etwas von seinem Job versteht, hat er Theo Reinhardt wiederum verpflichtet. An seiner Seite Roger Kluge: ein echtes Traumduo also. Die Weltmeister im Madison 2018 und 2019 sind amtierende Deutsche Meister und wurden vor wenigen Wochen auch Europameister im Madison. Moritz Malcharek, der auch diesmal, jetzt eben an der Seite Teutenbergs, garantiert um den Gesamtsieg mitfährt, wurde 2019 Europameister und in diesem Jahr Vize-Europameister Scratch. So ganz schlecht liest sich auch die Ausbeute Teutenbergs nicht: Vierfacher Deutscher Meister in unterschiedlichen Disziplinen 2022 (in Büttgen) und aktuell Europameister im Ausscheidungsfahren. „Die beiden Top-Stars werden sich mächtig strecken müssen, um diese beiden Jungs zu schlagen“, prophezeit Gesamtleiter Friedhelm Kirchhartz. Die Büttgener Farben vertreten drei Youngster aus dem U23-Bundesliga-Team des Sportforums: Sven Thurau, der mit Justin Wolf ein Paar bildet, sowie Luca Felix Happke (Partner noch offen).