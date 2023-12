Skaterhockey Goalie aus Kaarst hat Angst vor zu viel Pfunden

Dass der einmal so wichtig für die Crash Eagles werden würde, war anfangs nicht abzusehen. Sein erstes Training in Kaarst, wo dringend ein Torwart gesucht wurde, sei „sehr bescheiden“ gewesen. Das Problem: Steffen hatte in seiner Jugend nie Skaterhockey gespielt, sondern lediglich Inlinehockey in Düsseldorf und Eishockey in Ratingen, was beides mit einem Puck und nicht mit einem völlig anders springenden Ball gespielt wird. „Das war schon eine Umstellung. Aber die Eagles hatten damals keine andere Wahl, und ich hatte Lust, da kam eins zum anderen. In der ersten Saison haben wir noch gegen den Abstieg gespielt, aber danach war ich in jeder verletzungsfreien Saison im Finale.“