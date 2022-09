Fußball-Bezirksliga : Spitzentreffen in Gnadental

Rhein-Kreis Die Zweitplatzierte DJK Gnadental empfängt Tabellenführer VfL Jüchen-Garzweiler. Bei der Partie Wevelinghoven gegen Rommeskirchen geht es um Punkte für den Klassenverbleib.

Jedoch weiß der kommende Gegner nur allzu gut, wie Tore verhindert werden. Der VfL kassierte noch keinen Gegentreffer. „Wir hatten bisher noch etwas Glück, gegen Gnadental müssen wir Kompaktheit und Abstimmung noch verbessern“, meint Coach Marcel Winkens, der seine Mannschaft trotz der maximalen Punktausbeute noch nicht bei voller Stärke sieht. In der vergangenen Saison plagten die Viktoria noch große Personalsorgen, in dieser Spielzeit kann Marcel Winkens jedoch fast aus dem Vollen schöpfen. „So einen großen Kader hatte ich lange nicht mehr, außer Lucas Esser und unseren beiden Langzeitverletzten stehen alle zur Verfügung“, sagt er. Auch sein Trainerkollege kann auf einen breiten Kader zurückgreifen. Erstmals mit dabei sein wird Neuzugang Jonas Königs, der nun die Freigabe seines Ex-Vereins SC Teutonia Kleinenbroich erhalten hat. „Er kann alles in der Viererkette spielen und ich freue mich, dass er jetzt für uns auflaufen darf“, sagt Sebastian Michalsky. Jedoch muss er in Kapitän Benedikt Hambloch, Yanik-Samuel Winkler, Mike Wahlbröhl und Marvin Meirich auf vier Spieler verzichten.