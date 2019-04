Fußball : Gnadental verschärft Dormagens Krise, Delhoven im freien Fall

Da war die Welt noch in Ordnung: Bek Osaj (r.) trifft zum 1:0, Gnadentals Spielertrainer Mehmet Altin läuft ins Leere. Foto: Georg Salzburg(salz)

Rhein-Kreis In einem kuriosen Spiel der Fußball-Bezirksliga schlägt Teutonia Kleinenbroich den VfB Uerdingen mit 5:1. Die SG Kaarst unterliegt in Unterrath mit 0:1.

In der Bezirksliga lagen an diesem Spieltag Freud und Leid wieder ganz nah beieinander. Gnadental sammelt ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf und verschärft die Dormagener Krise. Kleinenbroich macht ein Riesensprung durch einen Kantersieg gegen Uerdingen. Bei Grevenbroich und Kaarst stimmt trotz zweier Niederlagen die Leistung, Delhoven befindet sich weiterhin im freien Fall.

TSV Bayer Dormagen – DJK Gnadental 2:3 (1:1). „Die derzeitige Katastrophe geht weiter“, zeigte sich TSV-Trainer Frank Lambertz unmittelbar nach dem Abpfiff konsterniert. Dabei brachte Bek Osaj seine Dormagener in der siebten Minute zunächst in Führung. Mit der letzten Aktion der ersten Halbzeit gelang den Gästen jedoch noch der Ausgleich durch Muhammed Dogan (45.). „Der Ausgleich vor der Pause war natürlich immens wichtig“, sagte DJK-Vorsitzender Johannes Schneider, dessen Mannschaft in der zweiten Halbzeit durch Kevin Mülfarth nach einer knappen Stunde erstmals im Führung ging (64.). In Unterzahl schafften die Dormagener drei Minuten später durch Oliver Brehmer zwar den Ausgleich, konnten die Niederlage, die durch Pawel Kramel in der 84. Minute erzwungen wird, aber nicht mehr verhindern.

VfB Hilden II – TuS Grevenbroich 5:3 (2:1). In einem torreichen Spiel verkaufte sich der so gut wie feststehende Absteiger Grevenbroich nochmal teuer und hielt die Partie lange offen. „Die Mannschaft hat sich prächtig verkauft und gerade in der zweiten Halbzeit hervorragend gekämpft“, lobte TuS-Trainer Peter Vogel seine Jungs. Lars Faßbender glich in der 24. Minute per Foulelfmeter die frühe Führung des Aufstiegsaspiranten aus. Noel Alberto Nieto Alonso (72.) und Dzenan Sinanovic (74.) führten die Gäste noch einmal auf 3:4 heran, nachdem der Favorit zwischenzeitlich auf 4:1 davongezogen war.

SG Kaarst – SG Unterrath 0:1 (0:1). Zwei Wochen nach dem Sensationssieg gegen Tabellenführer Ratingen verpasst die SG an gleicher Stelle die nächste Überraschung gegen Unterrath. Das Tor des Tages erzielten die Gäste aus Düsseldorf in der 28. Minute und ließen in der Folge nichts mehr zu. „Wir haben erneut ein gutes Spiel gemacht und ein Unentschieden wäre mit den Chancen, die wir hatten durchaus möglich gewesen“, sagte Kaarsts Trainer Adrian Dilbens, der trotz der Niederlage mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden war.

FC Büderich – FC Delhoven 3:1 (0:3). Beim FC Delhoven kommt zur Zeit einiges zusammen. Durch drei Gegentreffer, die allesamt äußerst glücklich und ausschließlich nach Standards fielen, gingen die Delhovener schon mit einem großen Kredit in die Halbzeitpause. „Ich mache mein Jungs keinen Vorwurf. Momentan ist da wirklich viel Pech dabei“, sagte FC-Trainer Dennis Kessel, der besonders mit dem Elfmeterpfiff vor dem 0:3 hadert. „Davor haben wir zwei Großchancen und dann kommt der Witz-Elfmeter, der wirklich keiner war“, sagte Kessel ernüchtert. Den Ehrentreffer für die Dormagener erzielte Marcel Klein (51.).