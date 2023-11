Fußball-Bezirksliga Gnadental trotzt seiner Auswärtsschwäche

TuS Gerresheim – DJK Gnadental 0:6 (0:3). Die DJK Gnadental bekämpfte eindrucksvoll ihre Auswärtsschwäche. Zuvor konnte die DJK in sechs Auswärtsspielen nur sechs Punkte einfahren. Gegen den TuS war die DJK jedoch von Minute eins an dominant. Maurice Girke (8.) erzielte die frühe Führung. In der 22. Minute verschossen die Hausherren einen Elfmeter, drei Minuten später folgte die Gelb-Rote Karte gegen Gerresheims Maurice Müller (25.). Innerhalb weniger Minuten nutzte Vojno Jesic die Überzahl gleich doppelt. Erst traf er vom Punkt (30.) und legte das 3:0 (32.) sofort nach. Im zweiten Durchgang blieb Jesic (47.) torgefährlich und erzielte auch das 4:0. Eniz Yildiz (78.) und Maurice Girke (83.) machten das halbe Dutzend voll. „Der Spielverlauf kam uns in der Anfangsphase zugute. Wir waren vorne variabel, es gibt nichts, was ich heute kritisieren kann“, meinte DJK-Coach Sebastian Michalsky. Die DJK bestätigte erneut die Topform. Seit sieben Pflichtspielen in Folge ist die DJK ungeschlagen. „Auswärts waren wir bisher nicht dominant genug, heute war es endlich die überzeugende Auswärtsleistung, die wir immer an den Tag legen wollen“, erklärte Michalsky.