Fußball-Halbzeitbilanzen Gnadental stabilisiert Defensive deutlich

Personal Die DJK hat in der Wintertransferphase vier Abgänge zu verzeichnen. Alexander Pranjes und Eser Pekin verlassen die Mannschaft aus privaten Gründen, während Mike Walbröhl für mehr Spielzeit in die Kreisliga A zu DSC 99 wechselt. In der Verteidigung verlässt Volkan Özkan die DJK kurz nach der Winterpause für ein Auslandssemester. „Sein Abgang ist sehr schmerzhaft, da er einen großen Anteil daran hat, dass sich unsere Defensive gefestigt hat“, sagt Michalsky. Sein Nachfolger ist der oberligaerfahrene Fatih Sakar, der zuletzt für Türkiyemspor in der Bezirksliga aktiv war. Auch der 35-jährige Stephan Wanneck bringt viel Erfahrung mit, der vom Landesligisten Holzheim kommt. Er spielte auch in der Regional- und Oberliga. „Er ist ein Neusser Junge, der charakterlich gut reinpasst und uns mit seiner Erfahrung weiterhelfen wird“, erklärt der Coach. Aus der A-Jugend des SC Kapellen kommt Noa Gabriel Guerreiro Batista zur DJK. Der 18-Jährige ist fest für die erste Mannschaft eingeplant und überzeugte Michalsky mit seiner flinken Spielweise.