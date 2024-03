Fußball-Bezirksliga Gnadental reist zum Gipfeltreffen

FC Kosova (1.) – DJK Gnadental (3.). Das Aufstiegsrennen in der Bezirksliga könnte nicht spannender sein. Zehn Spiele vor dem Saisonende stehen der FC Kosova und der TSV Eller punktgleich an der Spitze. Nur zwei Zähler dahinter steht die DJK Gnadental, die sich am Sonntag von zwei Erfolgsserien verabschieden musste. Gegen Sparta Bilk kassierte die Mannschaft von Trainer Sebastian Michalsky die erste Niederlage seit Oktober. Zudem konnte das Team zum ersten Mal in dieser Saison am heimischen Nixhütter Weg nicht gewinnen. „Wir waren am Sonntag schlicht nicht bereit. Wir haben das nächste Topspiel vor der Brust, bei dem wir es besser machen können“, meint Michalsky.