Fußball-Bezirksliga Duell der formstärksten Teams am Nixhütter Weg

VdS Nievenheim (15.) – SG Rommerskirchen/Gilbach (17.). Das Derby zwischen Nievenheim und „Roki“ ist gleichzeitig das Duell zweier abstiegsgefährdeter Bezirksligateams. Die SG Rommerskirchen/Gilbach wartet seit sieben Ligaspielen auf einen Dreier. In Nievenheim konnte nur eine der letzten fünf Partien gewonnen werden. Die beiden Kontrahenten trennen vier Zähler. Der VdS Nievenheim will mit einem Sieg die Abstiegsränge verlassen und den Vorsprung auf Rommerskirchen ausbauen. „Wir haben es uns als Ziel gesetzt, am Sonntag die drei Punkte einzufahren. Wir sind auf ein kampfbetontes Spiel eingestellt“, sagt VdS-Trainer Thomas Bahr. In der Vorbereitung blieb seine Mannschaft jedoch ohne Sieg. „Die Erfolgserlebnisse haben natürlich gefehlt, dennoch haben wir eine gute Winterpause gehabt. Die Spieler sind fit und heiß auf das Derby“, berichtet Bahr.