Fußball-Bezirksliga : Topspiel bringt keinen Sieger hervor

Rhein-Kreis Im Derby der Fußball-Bezirksliga zwischen Gnadental und Nievenheim ging es hoch her. In Gruppe 3 konnte Teutonia Kleinenbroich Tabellenführer Dilkrath ärgern.

TuS Gerresheim – SG Rommerskirchen/Gilbach 3:1 (2:1). Die Mannschaft von Nando Riccio bleibt im vierten Spiel in Folge sieglos. Der TuS brachte seine Favoritenrolle schnell auf den Platz und ging durch Ibrahim Dogan (4.) und Robert Körber (16.) mit 2:0 in Führung. Kurz vor der Pause erzielte Luca Knuth (42.) den Anschlusstreffer. Die SG konnte das Spiel jedoch nicht mehr drehen, Bastian Wüster (73.) brachte die Entscheidung für die Gastgeber.

BV Wevelinghoven – TSV Bayer Dormagen 5:2 (2:1). Simon Becker brauchte nur drei Minuten, um seinen BVW in Führung zuschießen. Manuel Sousa (20.) erhöhte auf 2:0, ehe Alexander Hauptmann (25.) den Anschlusstreffer erzielte. Im zweiten Durchgang sorgten die Hausherren schnell für klare Verhältnisse. Manuel Sousa (54., 75.) und Tayfun Kula (66.) erhöhten auf 5:1. Zudem spielte der TSV seit Minute 61 nach einer Gelb-Roten-Karte in Unterzahl. Der Treffer von Niklas Schubert (85.) war nur Ergebnis-Kosmetik. „Heute haben alle Rädchen ineinandergegriffen, es war ein super Spiel“, sagte BVW-Trainer Jesco Neumann.

Bezirksliga Gruppe 3: DJK Dilkrath – SC Teutonia Kleinenbroich 3:3 (1:0). Die Teutonia sicherte sich beim Tabellenführer einen wichtigen Punkt. Jedoch starteten die Favoriten besser in die Partie. Rene Jansen (44.) sorgte für den 1:0-Halbzeitstand. „Dilkrath hätte zur Pause auch gut 4:0 führen können, da hatten wir echt Glück“, meinte Teutonen-Coach Peter Vieten. Moritz Münten erhöhte in der 55. Minute auf 2:0. Die Reaktion der Gäste hätte kaum besser ausfallen können. Innerhalb von acht Minuten drehte Kleinenbroich die Partie durch die Tore von Dominik Klouth (62.), Philipp Richter (67.) und Marius Brunsbach (70.). In der 90. Minute zeigte der Schiedsrichter jedoch noch einmal auf den Elfmeterpunkt, so dass der Tabellenführer die erste Saisonniederlage nach auf den letzten Drücker verhindern konnte.