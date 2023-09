Fußball-Bezirksliga Gnadental feiert einen Kantersieg

VdS Nievenheim – Lohausener SV 2:1 (1:1). Der Auftrag der Nievenheimer Mannschaft war klar: Ein Sieg muss her! Der erste Treffer der Partie gelang jedoch den Gästen durch Niklas Macher (37.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf Julian Huptas (45.+3) zum Ausgleich. In der zweiten Hälfte markierte Justin Schiffer (58.) die Entscheidung. „Das Team hat die richtige Einstellung auf den Platz gebracht. Im Abschluss waren wir noch etwas unglücklich, weshalb es lange spannend blieb“, kommentierte Interimstrainer Simon Müller. Durch den wichtigen Sieg springt der VdS von den Abstiegsrängen und will nun wieder zur alten Stärke zurückkehren.