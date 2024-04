Fußball-Bezirksliga Gnadental empfängt Dormagen

Am vergangenen Spieltag konnte die SG beim 0:0 in Mündelheim die Negativserie von drei Niederlagen in Folge beenden und das trotz großer Personalsorgen. Auch gegen die Düsseldorfer (Sonntag, 15.30 Uhr) kann Lambertz nur auf einen dünnen Kader zurückgreifen. „Schon gegen Mündelheim hatte ich kaum Wechselmöglichkeiten, das wird am Sonntag erneut so sein. Ich habe aktuell drei angeschlagene Spieler, bei denen noch nicht feststeht, ob es für Sonntag reicht“, erklärt Lambertz.