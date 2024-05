Frauenfußball Glehns Frauen übernehmen die Rote Laterne

Die Fußballerinnen des SV Rosellen stehen bereits als Landesliga-Meister fest und auch der Kreispokal ist schon in den Rosellener Trophäenschrank gewandert. In der Liga steht nun am Mittwoch (19,30 Uhr) die Partie beim der Tabellenzweite HSV Langenfeld an. Der SV Glehn unterlag im Duell gegen den Tabellennachbarn DSC 99. In der Niederrheinliga empfängt die SG Kaarstv am Mittwoch (20 Uhr) GW Lankern.