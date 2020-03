Tennis : Glehner TC läutet die Sommersaison 2020 ein

Korschenbroich Mitgliederversammlung am 19. März.

(NGZ) Traditionell bildet die Mitgliederversammlung des Glehner Tennis-Clubs den Auftakt in die Outdoor-Saison. Dazu lädt der GTC-Vorstand alle Mitglieder für den 19. März ab 19.30 Uhr ins Vereinsheim an der Johannes-Büchner Straße ein. Im Rahmen der Saisoneröffnung bietet der GTC auch dieses Jahr wieder einen Schnupper-Tennis-Tag an, zu dem jeder Sportbegeisterte oder Tennisinteressierte eingeladen ist. Der Schnuppertag findet ganztägig am 26. April statt und wird fachlich begleitet vom Trainerteam der Tennisschule Lothar Fischer.