Fußball-Bundesliga : Aus Glehn auf die Bundesliga-Bühne

Auf die harte Tour: Torwart Jan Olschowsky während des Spiels von Borussia Mönchengladbach beim VfL Bochum. Die Gäste verloren im Ruhrstadion beim Tabellenvorletzten vor 25.900 Zuschauern am Ende mit 1:2. Foto: dpa/Bernd Thissen

Glehn Der Glehner Jan Olschowsky feiert für Borussia Mönchengladbach im Spiel beim VfL Bochum seine Premiere im deutschen Oberhaus. Seine fußballerischen Anfänge erlebte der 20 Jahre alte Torwart beim SV Glehn im Rhein-Kreis.

Ein Fluchtlichtspiel beim VfL Bochum ist wahrlich etwas Einzigartiges, Grönemeyers „Bochum“ und die leidenschaftlichen Fans schaffen eine ganz besondere Atmosphäre im Ruhrstadion. Für einen jungen Mann aus Glehn war der Dienstagbend ein unvergesslicher: Jan Olschowsky , der zwischen 2006 und 2009 in der Jugend beim SV Glehn kickte, rückte kurzfristig ins Tor der Gladbacher, da sowohl Yann Sommer als auch Stellvertreter Tobias Sippel verletzungsbedingt nicht zur Verfügung standen.

Der 20 Jahre alte Schlussmann, eigentlich Stammtorhüter der U23 der Borussia und etatmäßige Nummer drei bei den Profis, musste direkt in seinem Bundesliga-Debüt allerdings schon bis zur zwölfen Minuten zwei Mal hinter sich greifen. Gladbachs Hintermannschaft wirkte anfällig und Nico Elvedi legte Bochums Hofmann mit einem katastrophalen Rückpass auf Olschowsky das 2:0 auf. Ein denkbar schlechter Start für den 20-jährigen und die Borussia, die schließlich 1:2 unterlag und auch im siebten Auswärtsspiel dieser Saison sieglos blieb.

Geboren 18. November 2001 in Neuss

„Es war eine sehr schwierige Aufgabe in diesem emotionalisierten Stadion. Leider sind wir gar nicht gut ins Spiel reingekommen, es war ein bescheidener Start für uns alle“, sagte der Keeper. Olschowsky erkannte allerdings auch Positives: „Ich finde aber, dass wir in der zweiten Halbzeit eine gute Reaktion gezeigt haben. Trotzdem hat es am Ende leider nicht gereicht. Die Enttäuschung über diese Niederlage ist jetzt erst einmal groß. Mit ein bisschen Abstand werde ich mich aber wahrscheinlich dennoch über das Spiel freuen, weil es mein Debüt war“, stellte er nach dem Spiel mit gemischten Gefühlen fest.