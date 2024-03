Frauenfußball Glehn gehen vor Derby in Rosellen Spielerinnen aus

„Unsere zweite Torhüterin hat noch abgesagt. Wir hatten gehofft, dass ihre Handverletzung nicht so schlimm ist. Dann hätten wir elf Spielerinnen zusammenbekommen“, sagte Papadopoulos. So hätte er ohne Keeperin und mit nur zehn Spielerinnen nach Rosellen fahren müssen. „Das konnte ich weder meinen Mädels noch dem Gegner antun – wir wären von Beginn an nicht spielfähig gewesen.“ Schon im Dezember hatte Glehn einen Verlegungsantrag gestellt, der allerdings abgelehnt worden war. Die personelle Notlage kam nicht unerwartet, ist nach Ostern aber wieder erledigt: „Das ist dann der Nachteil an einer Mannschaft, die sich gut versteht“, sagte der Coach scherzhaft. „Zehn Mädels sind in den Ferien zusammen weggefahren. Für die nächsten Spiele sind dann aber wieder genug dabei.“