Frauenfußball Gleich ein Derby zum Start in die Frauen-Landesliga

Wenn die Fußball-Landesliga der Frauen (Gruppe 2) Ende August ihren Spielbetrieb aufnimmt, kommt es gleich zum Lokalduell zweier Vertreter des Fußballkreises 5 Grevenbroich/Neuss: Den Auftakt machen nämlich am 29. August der SV Glehn, der in der vergangenen Spielzeit als Neuling mit einem rasanten Finish noch den Klassenverbleib geschafft hatte, und Aufsteiger SC Grimlinghausen. Anstoß im Sportpark an der Johannes-Büchner-Straße ist um 20 Uhr. Alle weiteren Partien des ersten Spieltages werden am 1. September angepfiffen. Das erste Heimspiel in der neuen Umgebung beschert dem SC Grimlinghausen am 8. September mettmann-sport.