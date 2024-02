Fußball-Halbzeitbilanzen Glaube an ein Wunder lebt bei der SVG Grevenbroich noch

Ausblick Trainer Murat Aydin entschied sich dafür, nur zwei Testspiele in der Vorbereitung zu absolvieren. Beim Test gegen den FC GW Etzweiler (Kreisliga B Rhein-Erft) trennten sich die Kontrahenten mit 2:2. Am Sonntag (13 Uhr) traf die SVG auf Anadolu-Türkspor (Kreisliga B Kempen/Krefeld). Am 3. März (Sonntag, 15.30 Uhr) startet die SVG mit dem Stadtderby gegen den TuS Grevenbroich in das Fußballjahr 2024. „Im Fußball ist alles möglich. Nur wenn wir alle an die Sensation glauben, ist es möglich, die Klasse zu halten“, sagt Aydin.