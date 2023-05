Voltigieren Glänzendes Comeback auf dem Nixhof

Obwohl insgesamt 48 Gruppen, sieben Einzelvoltigierer und ein Doppelpaar für jede Menge Action sorgten, habe alles reibungslos geklappt, fügte sie an. „Auch die Schwierigkeiten mit der Doppelbelegung des Parkplatzes an der Bezirkssportanlage der DJK Gnadental haben wir gemeistert.“ Zu überraschen vermag das nicht, bestand das von Heike Hüsgen (Turnierleitung) angeführte Organisationsteam in Miriam Dersch, Kerstin Bouzidi (beide Meldestelle), Jugendwartin Wiebke Büssing (Koordination der Helfer), Eva Ermer (Koordination der Verpflegung für die knapp 500 Aktiven) sowie den am Pommes- und Bratwürstchenstand sowie am Salat- und Kuchenbuffet eingesetzten Daniela Gerdts, Lisa Ledwig, Livia Brückner und Bernadette Monien doch ausschließlich aus weiblichen Vereinsmitgliedern. Die hatten mit Waffeln und Popcorn zudem genau das Richtige für den (süßen) Hunger zwischendurch.