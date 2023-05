Reiten Tillmann-Brüder fürs Derby-Finale qualifiziert

Ihr erstes Etappenziel haben Gilbert und Frederic Tillmann vom RC Gut Neuhaus geschafft. Am Freitag sicherten sich die beiden Brüder aus Grevenbroich beim legendären Spring-Derby im Hamburger Stadtteil Klein Flottbek die Qualifikation für das große Finale am Sonntag. Den besseren Eindruck hinterließ bislang Frederic Tillmann, der bei der 91. Auflage im vergangenen Jahr als Zweiter ganz knapp am Gesamtsieg vorbeigeschrammt war. Nach dem Nullfehler-Ritt auf Comanche am Mittwoch, der ihm Rang zehn eingebracht hatte, blieb er am Freitag wieder ohne Abwurf und schaffte es mit seiner Zeit von 1:48,76 Minuten auf den vierten Rang. Platz eins holte sich übrigens der deutsche Europameister André Thieme (Plau am See), der rund zehn Sekunden schneller war. „Ich bin bislang sehr zufrieden. Das Pferd fühlt sich sehr wohl und springt sehr gut. Die Voraussetzungen könnten besser nicht sein. Ich bin zuversichtlich für Sonntag“. erklärte Frederic Tillmann gegenüber unserer Redaktion. Sein jüngerer Bruder Gilbert, der das Derby 2013 mit Hello Max schon mal sensationell gewonnen hatte, kassierte am Freitag mit Hadjib elf Fehlerpunkte und landete nur auf Rang 34, weil er aber am Mittwoch ohne Fehler geblieben und damit 17. geworden war, ist auch er am Sonntag im Feld der besten 32 dabei.