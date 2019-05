Pferdesport : Tillmann-Brüder sind im Finale am Sonntag dabei

Grevenbroich Mit einer deutlichen Steigerung im zweiten Qualifikationsdurchgang am Freitag haben sich Gilbert und Frederic Tillmann ihren Platz im Finale des Deutschen Springderbys in Hamburg-Kleinflottbek gesichert, das am morgigen Sonntag um 13.45 Uhr beginnt.

