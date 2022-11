Handball-Regionalliga : TVK verlängert vorzeitig mit Coach Gilbert Lansen

Korschenbroich Die Verantwortlichen des TV Korschenbroich sind sehr zufrieden mit der Arbeit des neuen Trainers. Deswegen einigten sich nach kurzer Zeit beide Seiten darauf, auch nächste Saison den gemeinsamen Weg fortzusetzen.

Erst im vergangenen Sommer trat Gilbert Lansen beim Handball-Regionalligisten TV Korschenbroich als Trainer die Nachfolge von Dirk Wolf an. Doch die Verantwortlichen des TVK hat er in dieser kurzen Zeit so überzeugt, dass sie seinen Vertrag nun vorzeitig um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2024 verlängerten. Ihr erstes Saisonspiel verloren die Korschenbroicher zwar unglücklich gegen Tabellenführer Ratingen, doch danach gab es fünf Siege in Folge und den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz mit nunmehr 10:2 Punkten.

„Gilbert hat in den zurückliegenden Monaten einen sehr überzeugenden Job gemacht und als Trainer und Persönlichkeit unserem jungen Team und den einzelnen Spielern die richtigen Impulse gegeben. Ich freue mich sehr, dass wir uns recht schnell einig geworden sind und er auch in der kommenden Saison unsere Mannschaft trainieren wird“, sagt der Sportliche Leiter Klaus Weyerbrock mit Blick auf die Vertragsverlängerung. Mit diesem Schritt will der TV Korschenbroich ein klares Zeichen an seine Spieler im aktuellen Kader und auch an potenzielle Neuzugänge für die Spielzeit 2023/2024 senden. „Wir haben uns sehr schnell auf eine Vertragsverlängerung um ein Jahr geeinigt. Ich möchte dieses Team weiterentwickeln und fühle mich beim TV Korschenbroich absolut wohl. Hier habe ich ein Funktionsteam um mich rum, wie man es sich wünscht. Ich kann mich hier voll und ganz auf die Mannschaft konzentrieren. Ich wurde von allen Funktionären und den Fans sehr, sehr gut aufgenommen und bin sehr zufrieden“, berichtet Gilbert Lansen. „Ich hoffe, dass wir den Kader durch die frühzeitige Vertragsverlängerung zusammenhalten können und es uns gelingt, noch den einen oder anderen Spieler für die neue Saison zusätzlich verpflichten können.“ Was den neuen Coach auch beeindruckt ist der Zuschauerzuspruch beim TV Korschenbroich. „In der Nordrheinliga sicherlich einzigartig, auch die Atmosphäre in der Waldsporthalle“, sagt der 32-Jährige, der zuvor beim Neusser HV gearbeitet hatte. Am Samstag geht’s für den TVK daheim gegen den Bergischen HC II.