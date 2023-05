Tischtennis Auch mit 77 Jahren top in Form

Einen weiteren Podestplatz erspielten sich die Holzbüttgenerinnen Gerda Kux Sieberath und Almut Pigerl im Doppel in der AK 65. Hier mussten sie sich im Finale nach einem knappen Spielverlauf mit 1:3-Sätzen gegen Angela Walter (RSV Braunschweig) und Freia Runge (TSV Lunestedt) geschlagen geben. Im Einzel scheiterte Kux-Sieberath im Viertelfinale. Pigerl schied in der Gruppe aus. Weitere Starter aus dem Rhein-Kreis Neuss waren Gabi Franssen (AK 40), Britta Böckmann (AK 55), beide DJK Holzbüttgen, sowie Rolf-Rüdiger Hartwig (TTC BR Frimmersdorf) und Gerhard Pigerl (TTC BW Grevenbroich), die in der Altersklasse 80 antraten. Alle vier überstanden die Gruppenspiele nicht. Insgesamt nahmen in Ahrensburg fast 500 Starter an der Senioren-DM teil.