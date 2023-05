Tischtennis Gierather melden sich zurück

Der mittlerweile 82-Jährige ist ein echtes Gierather Ur-Gestein und nach wie vor in Sachen Tischtennis mit vollem Engagement bei der Sache. Als Betreuer, Manager und Berater war er bei jedem Spiel der Gierather in dieser Saison dabei und erlebte somit hautnah die Rückkehr seines Teams in die Spielklasse, in der die Gierather zuletzt in der Saison 2005/2006, also vor siebzehn Jahren, spielten. Das war ein Jahr nach dem absoluten Allzeithoch des Klubs, als der Verein für eine Saison sogar ein Gastspiel in der Oberliga gab, da aber sofort wieder absteigen musste. Aber auch in den Jahren davor zählte der Verein immer zu den Topklubs im Rhein-Kreis.