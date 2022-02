Sportler des Monats : Gewinnspiel zur NGZ-Sportlerwahl

Rhein-Kreis Erstmals nach der coronabedingten Auszeit hat die Neuß-Grevenbroicher Zeitung unter ihren Leser und Leserinnen für Januar wieder den „Sportler des Monats“ wählen lassen.

(sit) Die meisten Stimmen erhielt Finn Langheinrich. Der 18-Jährige hatte den HTC SW Neuss mit seinen Toren zum Klassenverbleib in der Hallenhockey-Bundesliga geschossen. Auch auf dem Feld zählt der flinke Stürmer zu den besten Spielern im jungen Team von Trainer Matthias Gräber.

Unter allen Teilnehmern an der Sportlerwahl des Monats, die ihre Adresse angegeben haben, hat die Neuß-Grevenbroicher Zeitung einmal zwei Gutscheine für das Roncalli’s Apollo Varieté in Düsseldorf verlost. Gewonnen hat zum Auftakt Stefanie Henneberg aus Neuss. Die Gutscheine werden per Post zugeschickt.