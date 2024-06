Pferdesport Gespannfahrer suchen in Delrath ihre Kreismeister

Eingebettet sind in das Fahrturnier die Titelkämpfe der Einspänner und Zweispänner. Mit dabei ist untere anderen die amtierende Kreismeisterin Maxine Glasmacher, die angekündigt hat, wieder hoch motiviert an den Start zu gehen, um ihre Titel zu verteidigen. Neben den Prüfungen der Kreismeisterschaften, welche in der Klasse A ausgefahren werden, wird es auch Nachwuchs-Prüfungen in der Klasse E geben. Erwartet werden an den beiden Tagen über 40 Gespanne unterschiedlicher Rassen und Größe. Weil das Turnier auch als erste Station des Niederrheinischen Fahrercups gilt und generell die Turniertermine im Fahrsport rar sind, sind nicht nur Aktive aus dem Kreisgebiet, sondern auch aus dem gesamten Rheinland dabei. Da im Fahrsport Vielseitigkeit gefragt ist, starten die Ein- und Zweispänner jeweils mit einer Dressurprüfung, gefolgt von einem Kegelparcours. Nach einem Umbau geht es für die Teams in die Geländehindernisse.