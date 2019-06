Leichtathletik : Der Sommernachtslauf schreibt Geschichten ...

Neuss Auch abseits der Wettkämpfe um Zeiten und Platzierungen tat sich am Samstag zwischen Drusushof und Rathaus eine ganze Menge.

Nicolas Vellen, junger Spitzenschwimmer des Neusser SV, nutzte diese Bühne, um eine wichtige Botschaft zu transportieren. Sein entblößter Oberkörper trug vorne den Schriftzug: „Liebe statt Hass!“ Und auf seinem Rücken war zu lesen: „Laut gegen Rechts!“ Gerade in diesen Zeiten, erklärt er, sei es ihm wichtig, „Kante zu zeigen und sich zu positionieren.“ Schnell unterwegs war er trotzdem – auch an Land: In 21:32 Minuten belegte er Platz zehn im Jedermannlauf über fünf Kilometer. So gar nicht an Ranglisten interessiert waren im Hand-in-Hand-Lauf über fünf Kilometer Natalie Gindra, Tochter von Thomas Gindra (Vizepräsident Sport Special Olympics Deutschland), und Thomas Peschkes, Tischtennisspieler der Gemeinnützigen Werkstätten Neuss (GWN) sowie Teilnehmer an den Olympischen Spielen für Sportler mit Handikap 2011 in Athen. Für ihre Teamarbeit erhielten sie von Marc Hillen in Vertretung des NGZ-Chefreporters Ludger Baten den Friedhelm-Hamacher-Gedächtnispreis für Inklusion. „Ich genieße das“, sagte Natalie Gindra, die ab Mittwoch als Unfied-Partnerin von Beate Heydorn (holte vor drei Monaten Silber bei den Weltspielen für Menschen mit geistiger Behinderung in Abu Dhabi) an den Special Olympics NRW in Hamm teilnimmt.