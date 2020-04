Leichtathletik : Wie Willi Esser die Läufer in die Stadt holte

Willi Esser war bei „seinem“ City-Lauf stets mittendrin, hier mit Sonja Oberem. Foto: red

Korschenbroich Erstmals seit 1989 wird es keinen City-Lauf in Korschenbroich geben – zumindest nicht im April. Eine Zäsur in einer Erfolgsgeschichte, die eng mit dem Namen des vor 16 Jahren verstorbenen ehemaligen Stadtdirektors Willi Esser verbunden ist.

„Erfunden“ hat Willi Esser den City-Lauf ganz sicher nicht. Es war auch keine Pioniertat, als der damalige Stadtdirektor am 21. Dezember 1988 ein paar Verwaltungsmitarbeiter und einen Repräsentanten der Sparkasse zu einer abendlichen Besprechung in sein Büro bittet, in dem eine Erfolgsgeschichte geboren wird. Denn den ersten Stadtlauf auf deutschem Boden gab es mit dem „Cup da Franco“ in Darmstadt bereits ein Jahrzehnt früher, und seit dem 16. Juni 1983 hatte die benachbarte Kreisstadt in Neuss schon ihren „Sommernachtslauf“.

Doch Willi Esser, der sich selbst eher als City-Manager denn als Verwaltungschef sah, war – zumindest am Niederrhein – das erste „Stadtoberhaupt“, das erkannte, wie attraktiv es ist, ein Sportevent aus dem Wald, in dem bis dahin (nicht nur in Korschenbroich) die Läufer unterwegs waren, in die Innenstadt zu holen. Ein Marketinginstrument, das heute von der Landeshauptstadt bis ins kleinste Dorf gängige Praxis ist.

Willi Wülbeck und Citylauf-Chef Willi Esser (v.l.), aufgenommen 1989. Foto: red

Die Anfänge waren bescheiden, auch wenn in Willi Wülbeck – der Oberhausener war sechs Jahre zuvor Weltmeister über 800 Meter geworden – ein überaus prominenter Name die erste Siegerliste im „Lauf der Asse“ zierte. Doch 700 Anmeldungen und 550 Läuferinnen und Läufer, die an jenem 16. April 1989 das Ziel erreichten, ließen kaum erahnen, welche Dimensionen das Sportspektakel einmal annehmen sollte. Der letzte City-Lauf unter der Regie von Willi Esser, ein halbes Jahr vor seinem unerwarteten Tod im September 2004, sah bei 2872 Meldungen bereits 2522 Teilnehmer im Ziel, die Zuschauerzahlen hatten sich längst bei der 15.000er-Marke eingependelt.

Willi Esser im Gespräch mit Petra Maak. Foto: red

Und der Lauf wuchs weiter, 2017 wurde mit 4034 erstmals die 4000er-Grenze bei den „Finishern“ überschritten. In Relation zur Einwohnerzahl (aktuell 33.063) dürften das bundesweite Rekordwerte darstellen. Wobei Hans-Peter Walther, neben Willi Esser Mann der ersten Stunde in der Organisation und seit dessen Tod der „Macher“ des Sportspektakels, stets betont, dass ihn solche Höchstwerte im Grunde nicht interessieren: „Viel wichtiger ist, dass die, die zu uns kommen, egal ob als Zuschauer oder als Läufer, sich wohl fühlen.“

Willi Esser und sein Cheforganisator Hans-Peter Walther. Foto: red