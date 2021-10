Turniererfolge : Geschäftige Minigolfer des MGC Dormagen/Brechten

Rhein-Kreis Michael Neuland uns Sebastian Heine, ausgezeichnet mit der Verdienstnadel des Deutschen Minigolfsport Verbandes, schaffen es bis ins Finale.

(sit) Schwer beschäftigt sind die Sportler des MGC Dormagen/Brechten im Herbst: Beim Final 4 Turnier zum Pokalwettbewerb des Deutschen Minigolfsport-Verbandes (DMV) auf der Filzbahn in Bad Münder setzte sich der Bundesligist im Halbfinale gegen Ludwigshafen durch. Das Finale gegen den Pokal-Rekordgewinner MGC Mainz war an Spannung nicht zu überbieten. Nach vier Partien (für Dormagen punkteten Sebastian Heine und Dennis Kapke) stand es 2:2-Unentschieden. Der für den MGC tätige Rekord-Nationalspieler Michael Neuland ging gegen Marcel Noack, Welt- und Europameister sowie aktuelles Mitglied des deutschen A-Kaders, ans Limit, vermochte die Niederlage aber nicht zu verhindern.

Neuland war mit der NRW-Auswahl auch beim Seniorencup in Mainz im Einsatz. Als Titelverteidiger im Team sowie im Einzel spielte er ein starkes Turnier und belegte am Ende zweimal Rang zwei. Der Pokal ging an die vor allem mit Mainzern besetzte Mannschaft aus Rheinland-Pfalz. Beim prestigeträchtigen Filzgolf-Masters im bayrischen Olching schaffte es Sebastian Heine als einziger Dormagener bis ins Finale. Dort musste sich der mehrfache Deutsche und Europa-Meister Lauro Klöckener (Neheim) geschlagen geben. Vor dem Turnier war Heine in Anerkennung seiner in den vergangenen Jahren erzielten Erfolge mit der Verdienstnadel in Gold des DMV geehrt worden.