Turn-WM Gerüchte um Olympiaticket für Sarah Voss aus Dormagen

„Ich will es schwarz auf weiß, erst dann glaube ich es“, sagte Voss dem SID vor dem Hintergrund, dass es noch keine offizielle Bestätigung für eine Fahrkarte nach Paris gibt. Feststeht dagegen, dass sich die Dormagenerin im Mehrkampffinale zumindest an drei Geräten olympiareif präsentierte. Am Boden legte sie zum Auftakt eine stimmungsvolle Darbietung hin und bekam dafür 13,333 Punkte, immerhin die sechstbeste Wertung unter den 24 Finalteilnehmerinnen. Noch besser lief’s am Sprung, wo es am Ende 13,400 Zähler gab. „Besonders Sprung zeigt mir, dass ich da wieder ready für eine Doppelschraube bin“, erklärte Voss auf ihrem Instagram-Kanal. Eine bessere Platzierung verhinderte Voss‘ Auftritt am Stufenbarren. Sie musste gleich zweimal das Gerät verlassen und erhielt nur 10,900 Punkte. Abschließend kamen noch mal 13,166 Zähler am Schwebebalken hinzu. „Alles in allem bin ich sehr zufrieden“, meinte Voss und ergänzte: „Danke an mein Team, dass mich von den Rängen aus angefeuert hat.“ Als 22. lag die Dormagenerin zwei Ränge vor ihre Mannschaftskameradin Pauline Schäfer-Betz (49,932 Punkte). Die zweite Deutsche im Feld verspielte ihre Chancen auf eine bessere Platzierung, als sie bei ihrer Bodenübung auf dem Bauch landete.