Tennis : Beim DTB-Turnier an der Jahnstraße ist Geduld gefragt

Christoph Negritu und Lutz Steinhöfel (v.r.). Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Man muss schon ein eingefleischter Tennisfan sein, will man sich die Matches der DTB Men’s Series in ihrer Gesamtheit ansehen. Denn weil die vier Partien, die in Bonus- und Zwischenrunde täglich auf dem Programm stehen, auf nur einem Platz gespielt werden, wird leicht ein Acht-Stunden-Tag (oder mehr) daraus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Koch

So war auch am ersten Zwischenrunden-Tag auf der Anlage des TC Blau-Weiss Neuss Geduld gefragt. Weil gleich die erste Partie zwischen Nachrücker Constantin Schmitz und Max Wiskandt zwei Stunden und 45 Minuten dauerte, ehe Wiskandt als 4:6, 7:5, 7:6-Sieger die Asche verließ, geriet der Zeitplan schon früh ins Wanken. Und weil Adrian Oetzbach und Sebastian Fandelow sich zwar nur zwei Sätze duellierten, bis Fandelow als 6:3, 6:4-Sieger feststand, dafür aber 105 Minuten benötigten, war der Tennistag bereits mehr als fünf Stunden alt, ehe die Zwischenrunde überhaupt begann.

Vielleicht liegt es an diesen zeitlichen Unwägbarkeiten, dass sich die Favoriten in dieser Serie oft ausgesprochen schwer tun. Yannick Hanfmann, in seiner Gruppe an Position eins gesetzt und als Nummer 143 der Weltrangliste nach dem Startverzicht von Jan-Lennard Struff auch einer der Favoriten auf den Gesamtsieg der Serie, hatte jedenfalls reichlich Mühe gegen Christoph Negritu. Verlief der erste Satz mit einem 6:4 für Hanfmann noch nach Plan, brachte der aktuell nur auf Rang 880 der Weltrangliste notierte 26-Jährige den Favoriten im zweiten Durchgang immer stärker in Bedrängnis. Einen 4:5-Rückstand wandelte Negritu in ein 6:5 um, bei Aufschlag Hanfmann führte der Außenseiter schon mit 30:0, ehe Hanfmann das Ruder herumriss und schließlich den Tiebreak mit 7:3 für sich entschied.