2. Handball-Bundesliga Gerettete Dormagener reisen nach Minden

Auch wenn Trainer Matthias Flohr gehofft hatte, den Klassenverbleib in der 2. Handball-Bundesliga mit seiner jungen Mannschaft durch eigenes Zutun endgültig perfekt zu machen, konnte er eine gewisse Freude über die guten Nachrichten am Montagabend aus Großwallstadt nicht verhehlen. Weil dort nämlich der TuS Vinnhorst verloren hatte, gehören auch die allerletzten Zweifel an mindestens einer weiteren Saison des TSV im Bundesliga-Unterhaus der Vergangenheit an. So können die Dormagener das vorletzte Saisonspiel am Freitag (19 Uhr) bei GWD Minden ganz entspannt angehen.