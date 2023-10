3. Tischtennis-Bundesliga Gemischte Gefühle bei Damen der DJK Holzbüttgen

Den Frust vom Vortag wollte das DJK-Quartett in Friedrichsgabe schnell ablegen und befreit aufspielen. In der Folge ergaben sich in den einzelnen Partien erneut Krimis, die dieses Mal aber zumeist für die Kaarsterinnen ausgingen. Von neun Partien wurden sechs im fünften Durchgang entschieden. Fünfmal hatten die DJK-Spielerinnen dabei die Nase vorn. Anders als am Vortag gelang gegen den Aufsteiger zu Beginn ein Doppelerfolg. Jessica Wirdemann und Lisa Scherring setzten sich gegen Fernholz/Maribo im Entscheidungssatz mit 11:5 durch. Auch eine 2:0-Doppelführung wäre gut möglich gewesen. Martyna Dziadkowiec und Karlijn van Lierop hatten in ihrem Spiel gegen Janik /Wiegand bereits fünf Matchbälle, unterlagen am Ende aber noch mit 11:13 im fünften Satz. Im Anschluss präsentierten sich Jessica Wirdemann und Karlijn van Lierop in starker Form. Wirdemann holte im Top-Paarkreuz zwei Siege gegen Angelika Janik (3:0) und Marie Wiegand (3:2). Van Lierop behauptete sich an Position drei gegen Sally Maribo (3:0) und Jana Fernholz (3:2). Gegen Fernholz hatte sich zuvor auch Lisa Scherring in fünf Sätzen durchgesetzt.