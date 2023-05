Tischtennis Comeback von Drive-Turnier kommt gut an

Vier Jahre nach der bislang letzten Auflage im Jahre 2019 stand wieder das dreitägige Tischtennis-Turnier „Drive“ in der Holzbüttgener Sporthalle am Bruchweg an. Dazu sind knapp über 240 Aktive nach Kaarst gekommen, um an den Spielen mit einem neuen Modus teilzunehmen. Es gab dieses Mal nämlich ausschließlich Team-Wettbewerbe in den fünf Wettkampfklassen.