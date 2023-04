CVI Grote-Brogel in Belgien Gelungener Start in die Voltigiersaison des RSV in Belgien

Als lehrreichen Einstieg in die Voltigiersaison wertete die von Co-Trainerin Paula Schulz unterstützte Longenführerin Stefanie Eggink das vom Team I des RSV Neuss-Grimlinghausen auf Platz sieben abgeschlossene CVI-Turnier Grote-Brogel auf der Anlage M&M Breugelhoeve in Belgien. Ihr Kurzfazit: „Leider gab es einen Sturz und eine Verletzung. Somit waren wir am Ende nur noch zu fünft am Start, was zu Abzügen führte. Aber ich habe eine gute, saubere Leistung gesehen. Wir haben sehr viele positive Erfahrungen für das erste CVI gesammelt.“ Laeticia Popp, Elias Hartenstein, Lucia Gerdts, Lina Hofmeyer, Sema Hornberg und Madita Huckriede bekamen auf dem nur kurz „Calli“ genannten Calypso die Gesamtote 6.004.