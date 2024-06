2. Handball-Bundesliga Gelungene Abschiedsparty in Dormagen

Der Schlüssel zu einem perfekten Abend lag nicht in Dormagener Händen. Der wäre möglich gewesen, wenn Borussia Dortmund im Londoner Wembley-Stadion das Champions League-Finale gegen Real Madrid gewonnen hätte und somit beim Public Viewing im TSV-Bayer-Sportcenter für weitere Jubelstürme gesorgt hätte. Doch auch so mussten niemand bereuen, sich am letzten Spieltag der 2. Handball-Bundesliga auf den Weg an den Höhenberg zum Heimspiel des TSV gegen den HC Elbflorenz gemacht zu haben. Die Gastgeber holten zwar nicht die erhofften zwei Punkte, legten aber eine spektakuläre Aufholjagd auf die Platte und durften sich vor beachtlichen 1701 Zuschauern über das 32:32 (12:17) freuen wie über einen Sieg. Gleichzeitig war der Spielverlauf die perfekte Grundlage für den als große Party mit den Fans geplanten Rest des Abends.