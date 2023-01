Basketball Tigers droht Debakel in Opladen

Keine Nachrichten sind in diesem Fall gute Nachrichten. Weil es unter der Woche somit nämlich keine Absage aus New Jersey gab, dürfen die Zweitliga-Basketballerinnen der TG Neuss weiter hoffen, dass in Center Megan Swords ihre mit 21,3 Punkten und 12,3 Rebounds im Schnitt beste Arbeitskraft in dieser Saison doch noch mal aufs Spielfeld zurückkehrt. Aber Abteilungsleiterin Angela Krings ist schon zu lange im Geschäft, um an Wunder zu glauben. Mit Blick auf die am 31. Januar endende Wechselfrist sagt sie: „Wir bemühen uns um Alternativen.“ Nicht nur sie erinnert sich noch mit Schrecken an die vergangene Spielzeit, als der Abgang der erst kurz zuvor unter höchstem Zeitdruck verpflichteten US-Amerikanerin Myia Starks ein nicht mehr zu flickendes Loch im Aufbau hinterließ.