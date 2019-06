Handball : Gegner der Rhein Vikings stehen fest

Rhein-Kreis Auf den Absteiger aus Liga zwei warten viele alte Bekannte.

(ml) Nach dem Abstieg aus Liga zwei wird es für die Rhein Vikings zukünftig in der dritten Liga ernst. Bei der Sitzung der Spielkommission wurden die neuen Staffeln der 3. Handballliga festgelegt. Die Neusser spielen in der Nord-West-Staffel, in der folgende Vereine auf die Vikings warten: Ahlener SG, SG Menden Sauerland Wölfe, VfL Gummersbach II, TuS Volmetal, Longericher SC Köln, Leichlinger TV, Team HandbALL Lippe II, GWD Minden II, HSG Bergische Panther, SGSH Dragons, TuS Spenge, Wilhelmshavener HV, VfL Eintracht Hagen, OHV Aurich und LIT Tribe Germania.