Handball-Regionalliga Nächster Rückschlag im Aufstiegsrennen für Korschenbroich

Als die Gäste auf 25:22 stellten, sah es für den Tabellendritten überhaupt nicht mehr gut aus, doch er berappelte sich wieder, ließ sich nicht beeindrucken, bewies Moral und riss das Ruder mit vier Treffern in Folge abermals rum. Aber auch Weiden mobilisierte abermals alle Kräfte und wendete das Blatt in der Schlussphase zu seinen Gunsten. „Heute hat leider nicht jeder das abrufen können, was er in den letzten Spielen auf die Platte brachte“, so Wolf. „In den ersten 20 Minuten haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht, die Abwehr stand sicher, im Angriff haben wir toll gespielt und auch die sich bietenden Chancen genutzt. Danach haben wir leider die eine oder andere Möglichkeiten liegen gelassen, gerade in der Crunch-Time hat Weiden es besser gemacht und hat nach einem guten Handballspiel letztlich auch verdient gewonnen.“