Fußball-Landesliga Der nächste Rückschlag für Holzheim

Mit sechs Siegen in Folge sorgte die Holzheimer SG in den ersten Wochen der neuen Saison der Fußball-Landesliga für Furore, dann kam ausgerechnet im Derby daheim gegen den SC Kapellen der erste Dämpfer. Am Sonntag folgte direkt der zweite. Bei der SG Unterrath, die in der vergangenen Spielzeit lange gegen den Abstieg gekämpft hatte, aber bislang eine starke Runde spielt, hieß es aus Sicht der HSG am Ende 1:2 (1:0).