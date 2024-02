2. Handball-Bundesliga Der nächste Kellerkrimi für Bayer Dormagen

Das Hinspiel als Maßstab genommen, dürfte die Zuschauer am Freitagabend ab 19 Uhr im TSV-Bayer-Sportcenter ein extrem spannendes Spiel in der 2. Handball-Bundesliga erwarten. Anfang Oktober gewann Bayer Dormagen beim Dessau-Roßlauer HV mit 35:34, wobei Jan Reimer den entscheidenden Siebenmeter erst nach der Schlusssirene nervenstark verwandelte. Was damals noch niemand ahnte: Auch Dessau, die Saison davor nur knapp am Erstliga-Aufstieg gescheitert, steckt zum aktuellen Zeitpunkt ganz tief im Abstiegsschlamassel, so dass das Match in Dormagen noch mal einen besonderen Thrill erhält. Beide Mannschaften sind punktgleich (15:29), ein Sieg wäre für beide ein riesiger Schritt in Richtung Klassenverbleib.