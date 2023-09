2. Handball -Budesliga Gegen Aue ist für Dormagen ein Sieg fast Pflicht

Dagegen hat der TSV in der noch jungen Spielzeit schon einmal gewonnen. Am dritten Spieltag bewies die im Sommer noch weiter verjüngten Mannschaft mit einem verdienten 35:29-Erfolg gegen den zweiten Aufsteiger TuS Vinnhorst, dass sie in wichtigen Spielen zur Stelle ist. „In den beiden vergangenen Spielzeiten hat die Mannschaft viele schwierige Phasen überstanden. Sie ist stark in Drucksituationen“, erklärt TSV-Coach Matthias Flohr. Und dass es sich am Samstag durchaus um eine solche Drucksituation handelt, in der ein Sieg schon fast Pflicht ist, lässt auch Flohr durchblicken. Er benennt es zwar nicht klar, doch es lässt tief blicken, wenn er sagt: „Das ist ein wichtiges Spiel mit Blick auf die Tabellensituation. Wenn wir gegen Aue eine Marke setzen könnten, wäre das top.“ Denn Flohr ist normalerweise überhaupt kein Freund davon, auf Tabellensituationen und Ergebnisse zu schauen, um daraus Schlüsse oder Arbeitsaufträge für die nächsten Aufgaben abzuleiten. So meint er auch mit Blick auf das wegen einer schwachen zweiten Halbzeit mit 22:28 verlorene Match in Coburg: „Das ist abgehakt. Jedes Spiel ist für sich zu sehen, es kann auch ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen.“ Dass die Dormagener Spieler aber durchaus wissen, wie sich die Lage nach der verpassten Chance in Coburg darstellt, offenbarte U21-Weltmeister in einem Interview kurz nach der Partie: „Aue müssen wir schlagen, um in dieser Liga zu bestehen.“