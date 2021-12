Gebürtiger Neusser beim VfB Stuttgart : Talent-Entwicklung als große Leidenschaft

Thomas Krücken (l.) arbeitet beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart eng mit Thomas Hitzlsperger zusammen. Foto: VfB Stuttgart

Rhein-Kreis Seit 2019 ist der gebürtige Neusser Thomas Krücken Chef der Nachwuchsabteilung des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Erst kürzlich erfolgte eine Vertragsverlängerung.

Mit 18 Jahren musste Thomas Krücken seine aktive Fußballer-Karriere beenden, doch dem Sport blieb er treu. Nach einer langen Reise mit zahlreichen Stationen ist er mittlerweile beim VfB Stuttgart angekommen und baut dort die Nachwuchsarbeit aus. Begonnen hat sein Weg als Trainer beim TSV Bayer Dormagen. In seiner Heimatstadt Dormagen übernahm er mit gerade einmal 19 Jahren die Leitung der A-Junioren. „Ich bin Fritz Eul heute noch extrem dankbar dafür, dass er mir damals die Chance gegeben hat“, sagt Thomas Krücken.

Während seines Studiums an der Sporthochschule Köln trainierte der gebürtige Neusser Jugendmannschaften beim 1. FC Köln, ging zwischenzeitlich sogar für ein Jahr zu Manchester City und das nur, weil er damals schon seine Kreativität unter Beweis stellte. „Bei City kannten sie damals noch kein Koordinationstraining. Ich bin dann zum nächsten Tierladen, habe dort Papageienstangen gekauft und habe daraus eine Koordinationsleiter gebastelt. Das hat sie sehr beeindruckt“, berichtet Krücken. Im Nachhinein ist ihm klar geworden, dass es genau das ist, was ihn an dem Job so fasziniert. „Ich bin immer auf der Suche nach Lösungen, nach Dingen, die man noch besser machen kann und arbeite an Innovationen“, so Krücken. 2007 wechselte der frühere Kicker des VfR Neuss von Köln zu Hertha BSC und absolvierte dort seinen Fußball-Lehrer. Nach Stationen in Bielefeld, Hoffenheim und Mainz wurde er schließlich Nachfolger von Thomas Hitzlsperger als Nachwuchsleiter beim VfB Stuttgart.

Info 1. FC Köln war Krückens erster Profiverein Geboren 6. August 1977 in Neuss Wohnort Heidelberg Größe 1,86 Trainerlizenz Fußball-Lehrer im Jahr 2010 als Zweitbester noch vor Christian Ziege Stationen 1. FC Köln (Jugendtrainer), Manchester City (U19-Trainer), Hertha BSC (U17-Trainer), Arminia Bielefeld (Jugendleiter), Hoffenheim (U17-, U19-Trainer), Mainz 05 (Jugend-Cheftrainer)

Obwohl es durchaus Angebote aus dem Profi-Bereich gab, blieb Thomas Krücken dem Nachwuchsfußball immer treu. „Ich fühle mich sehr wohl im Jugendbereich. Mir macht es Spaß, Spieler zu entwickeln“, erklärt Krücken. Vor neuen Aufgaben scheut er sich aber nicht: Aktuell nimmt Krücken an dem DFL-/DFB-Zertifikatslehrgang „Management im Profifußball“ teil und lässt sich zum Sportdirektor ausbilden.

Mit dem VfB Stuttgart sieht er sich auf einem guten Weg. In den vergangenen Jahren konnte er dort in enger Zusammenarbeit mit Thomas Hitzlsperger, Sven Mislintat und Markus Rüdt einiges anschieben. „Unser Ziel ist es, in Stuttgart Bundesliga-Spieler zu entwickeln“, sagt Krücken. Darin hat der 44-Jährige selbst große Erfahrung. Über 50 Bundesliga-Spieler bildete er in seiner Laufbahn mit aus – unter anderem die aktuellen Nationalspieler Ridle Baku und Niklas Süle. In Mo Sankoh feierte in dieser Saison auch ein Nachwuchskicker beim VfB Stuttgart sein Bundesliga-Debüt. „Er ist den Weg über die Jugendmannschaften zu den Profis gegangen und hat sich den Platz dort erarbeitet. Er inspiriert aktuell viele NLZ-Spieler bei uns im Verein“, erzählt Krücken. Aktuell fehlt Sankoh allerdings mit einer schweren Bänderverletzung. Um die Talente bei den Profis in den Fokus zu rücken, trifft sich Krücken auch einmal wöchentlich mit Chef-Trainer Pellegrino Matarazzo.